В России оценили эффективность китайской вакцины «Конвидеция» в 90,6%

Российские клинические испытания в третьей фазе выявили показатель иммунного ответа китайской вакцины «Конвидеция» в 90,6%. Об этом заявили в фармацевтической компании «Петровакс», передаёт Интерфакс.

Итоги испытаний «Петровакс» направил в Минздрав. Среди участников не было смертей и серьёзных побочных эффектов. Из реакций на прививку, которые были у 26,9% вакцинированных и у 10,5% участников группы «плацебо», названы повышенная температура тела, головная боль, утомляемость, боль в мышцах и суставах. У большинства реакция проявлялась в лёгкой форме.

Ни одного случая досрочного завершения исследования в связи с развитием нежелательного явления зарегистрировано не было, — заявили в компании.

Пресс-служба «Петровакса» сообщила, что в Подмосковье уже готовы условия для выпуска препарата. Вакцинация «Конвидецией» проводится одним компонентом.

Ранее один из привившихся вакциной от коронавируса, созданной НИЦЭМ имени Гамалеи в форме назальных капель, рассказал о самочувствии.