Привитый вакциной в форме капель рассказал о самочувствии

Один из привившихся вакциной от коронавируса, созданной НИЦЭМ имени Гамалеи в форме назальных капель, рассказал, что побочных эффектов не было. Об этом сообщили РИА Новости.

По словам пациента, у вакцины сладковатый привкус.

Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно, — поделился впечатлениями привившийся.

Сама вакцина прозрачная, её капают с помощью шприца со специальной насадкой. Побочных эффектов, по словам пациента, не было: ни боли, ни кашля, ни насморка. Температура тоже не повышалась.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирована вакцина от COVID-19 в форме назального спрея.

Врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что назальные вакцины от коронавирусной инфекции лучше воспринимаются людьми психологически, но намного хуже формируют иммунный ответ организма.