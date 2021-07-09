Медик объяснила, почему инъекционные вакцины лучше назальных
Денис Коробейников
Денис Коробейников
13:09, 11 июля 2021
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Назальные вакцины от коронавирусной инфекции лучше воспринимаются людьми психологически, но намного хуже формируют иммунный ответ организма, заявила журналистам ТАСС врач-инфекционист Светлана Ищенко.
Инъекционная форма позволяет препарату быстрее всасываться, так как сразу попадает в кровь, ответная реакция будет быстрее. При других формах тоже будет реакция, но чуть позже, в зависимости от того, как усвоится, — рассказала эксперт.
Медик пояснила, что очень важным является хорошая работа кишечника при оральном введении. В случае усвоения вакцины она попадёт в кровь, и после этого будет ответ иммунной системы.
Ищенко также рассказала, что при появлении в обороте вакцин в виде капель врачи будут учитывать перенесённые ранее человеком болезни и подбирать необходимый вариант прививки в индивидуальном порядке.
В мае директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания интраназальной вакцины начнутся в конце этого или начале следующего года. Препарат может быть зарегистрирован в 2022 году.