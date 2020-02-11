https://static.news.ru/photo/2808f278-4d4e-11ea-92c1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Киселёв Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Киселёв вступился за смеявшуюся над льготами ведущую программы «Вести» на телеканале ГТРК-Камчатка. Он считает, что история слишком раздута и преувеличена.

Телеведущий отметил, что девушка просто не разобралась в теме: речь шла не размере льгот, а об их индексации. И ничего страшного в её реакции нет.

Это ошибки молодости, никакой катастрофы в этом нет. Куда важнее отношение к ошибке, — цитирует Киселёва «ФАН».

Ранее NEWS.ru сообщал, что чиновники могут добиться увольнения посмеявшейся над льготами ведущей ВГТРК Александры Новиковой, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных ошибок. Такое мнение высказал политолог Анатолий Вассерман. По его мнению, в реакции журналистки явно не было злого умысла.