Кириенко поддержал замедление Twitter

https://static.news.ru/photo/9b010000-96f3-11eb-860e-96000091f725_660.jpg Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия Роскомнадзора по замедлению трафика социальной сети Twitter «очень корректны», считает первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, меры по давлению на соцсеть не затронули пользователей.

Сделано очень корректно, так, чтобы не пострадали пользователи. <...> Не блокируется ресурс, а замедляется прохождение сигнала, — сказал он на молодожёном форуме по управлению Интернетом Youth RIGF.

Кириенко уверен, что после замедления Twitter руководство соцсети впервые за несколько лет начало удалять информацию, которую российские власти признали запрещённой, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, действие мер по замедлению трафика Twitter на территории России продлевается до 15 мая. Соответствующее решение принято Роскомнадзором. В ведомстве отметили, что после принятия мер по замедлению трафика в марте соцсеть удалила около двух тысяч запрещённых в России материалов. Администрацией Twitter повышена скорость удаления таких материалов, однако она пока не соответствует законодательству РФ.

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.

Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет.

Пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.