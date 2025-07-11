Кетчуп на зиму! Приправа из помидоров и яблок — вкусно и без химии! Домашний кетчуп с яблоками — ароматный соус с балансом сладости и пряностей. Подходит к любым гарнирам, готовится просто и сохраняет натуральный вкус ингредиентов, позволяя по-новому раскрыть привычные блюда. Этот кетчуп станет вашим любимым дополнением на кухне.
Ингредиенты
- Красные помидоры — 4 кг
- Репчатый лук — 1 кг
- Кислые яблоки — 0,5 кг
- Красный сладкий перец — 3 шт.
- Горький перец — 1 шт. или по вкусу
- Чеснок — 5 зубчиков
- Крупная соль — 2 ст. л.
- Сахар — 300 г
- Молотая корица — 1 ч. л.
- Молотый кориандр — 0,5 ч. л.
- Черный и душистый перец горошком — по 10 шт.
- Пряная смесь без соли — 1 ч. л.
- Уксус 9% (яблочный) — 70 мл
Приготовление
- Яблоки, лук и перцы мелко нарежьте. Помидоры нарежьте. Пропустите помидоры через мясорубку, тушите 10 минут. Добавьте яблоки и тушите еще 10 минут, затем добавьте перцы. Всыпьте соль, сахар и специи, тушите 40 минут. Измельчите блендером.
- Закипятите, уменьшите огонь, влейте уксус и варите 30 минут. Разлейте горячий кетчуп по стерильным банкам, закатайте крышками и укутайте до полного остывания.
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.