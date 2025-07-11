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11 июля 2025 в 14:00

Кетчуп на зиму! Приправа из помидоров и яблок — вкусно и без химии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кетчуп на зиму! Приправа из помидоров и яблок — вкусно и без химии! Домашний кетчуп с яблоками — ароматный соус с балансом сладости и пряностей. Подходит к любым гарнирам, готовится просто и сохраняет натуральный вкус ингредиентов, позволяя по-новому раскрыть привычные блюда. Этот кетчуп станет вашим любимым дополнением на кухне.

Ингредиенты

  • Красные помидоры — 4 кг
  • Репчатый лук — 1 кг
  • Кислые яблоки — 0,5 кг
  • Красный сладкий перец — 3 шт.
  • Горький перец — 1 шт. или по вкусу
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Крупная соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 300 г
  • Молотая корица — 1 ч. л.
  • Молотый кориандр — 0,5 ч. л.
  • Черный и душистый перец горошком — по 10 шт.
  • Пряная смесь без соли — 1 ч. л.
  • Уксус 9% (яблочный) — 70 мл

Приготовление

  1. Яблоки, лук и перцы мелко нарежьте. Помидоры нарежьте. Пропустите помидоры через мясорубку, тушите 10 минут. Добавьте яблоки и тушите еще 10 минут, затем добавьте перцы. Всыпьте соль, сахар и специи, тушите 40 минут. Измельчите блендером.
  2. Закипятите, уменьшите огонь, влейте уксус и варите 30 минут. Разлейте горячий кетчуп по стерильным банкам, закатайте крышками и укутайте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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