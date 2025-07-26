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26 июля 2025 в 08:45

Картошка — пальчики оближешь! Печем с грибами в сливках — очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картошка — пальчики оближешь! Печем с грибами в сливках — очень вкусно! Ароматная запечённая картошка с грибами в нежном сливочном соусе — идеальное блюдо для уютного ужина.

Ингредиенты:

  • Картофель — 8 шт. (около 1 кг)
  • Грибы (шампиньоны/лисички) — 400 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Петрушка — 1 пучок
  • Сливки 20% — 300 мл
  • Растительное масло — 5 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C. Картофель нарежьте тонкими ломтиками (2-3 мм), промойте от крахмала. На разогретой сковороде обжарьте картофель в масле 5 минут. Добавьте соль, перец, чеснок и влейте сливки.
  2. Тушите 5 минут до легкого загустения соуса. Отдельно обжарьте грибы с солью. Смешайте картофель с грибами и рубленой петрушкой, переложите в форму и запекайте 20–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим!

Ранее мы готовили летний салат с картошкой и йогуртом! Вкуснятина из простых продуктов.

картошка
грибы
духовка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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