Картошка — пальчики оближешь! Печем с грибами в сливках — очень вкусно

Картошка — пальчики оближешь! Печем с грибами в сливках — очень вкусно

Картошка — пальчики оближешь! Печем с грибами в сливках — очень вкусно! Ароматная запечённая картошка с грибами в нежном сливочном соусе — идеальное блюдо для уютного ужина.

Ингредиенты:

Картофель — 8 шт. (около 1 кг)

Грибы (шампиньоны/лисички) — 400 г

Чеснок — 4 зубчика

Петрушка — 1 пучок

Сливки 20% — 300 мл

Растительное масло — 5 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Картофель нарежьте тонкими ломтиками (2-3 мм), промойте от крахмала. На разогретой сковороде обжарьте картофель в масле 5 минут. Добавьте соль, перец, чеснок и влейте сливки. Тушите 5 минут до легкого загустения соуса. Отдельно обжарьте грибы с солью. Смешайте картофель с грибами и рубленой петрушкой, переложите в форму и запекайте 20–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим!

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