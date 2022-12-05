«Нехорошие люди»: Карпов рассказал о возможной причине госпитализации Гроссмейстер Карпов допустил, что попал в больницу после «встречи с нехорошими людьми»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Карпов

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, что не помнит, по какой причине попал в больницу, передает РИА Новости. Однако он думает, что это могло произойти после «встречи с нехорошими людьми». По словам гроссмейстера и депутата Госдумы, его выписали из больницы, его самочувствие улучшается.

Чувствую себя нормально, отдыхаю. Каждый день состояние улучшается. Не знаю, что со мной случилось, надо будет разобраться. Думаю, кто-то меня встретил из нехороших людей. Не знаю, где и как это случилось, но будем разбираться. Надеюсь, что в ближайшее время новой госпитализации не будет, — заявил Карпов.

Ранее стало известно, что Карпова госпитализировали из-за того, что он неудачно упал на выходе из здания Госдумы. Депутата обнаружили без сознания, после чего его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

При этом бизнесмен Андрей Ковалев сообщил, что на Карпова напали. Позже предприниматель уточнил, что врачи ввели Карпова в состояние искусственной комы. Дочь шахматиста Софья тем не менее рассказала о том, что ее отец получил травму в результате падения, на него никто не нападал.