Житель Хабаровска делал закладки с сертификатами о вакцинации

28-летнего жителя Хабаровска подозревают в подделке сертификатов о наличии прививки от коронавируса. По версии силовиков, мужчина делал закладки с документами, говорится на сайте местного МВД.

В ведомстве считают , что предполагаемый преступник через мессенджер общался с потенциальными покупателями, а потом передавал им информацию о местонахождении документов. Оплату он получал на электронный кошелёк.

Среди его товаров были сертификаты о прививках, отрицательные результаты ПЦР-тестов и справки о наличии антител к COVID-19. Один документ он продавал по цене от одной до полутора тысяч рублей.

Полицейские и росгвардейцы задержали подозреваемого в ходе проверочной закупки. Документы он спрятал под доску объявлений у подъезда собственного дома. В ходе обыска у него нашли фальшивые справки о нетрудоспособности, поддельные печати девяти медучреждений, поддельный сертификат о вакцинации, фейковые заключения врачебной комиссии. На его компьютере хранились образцы бланков документов.

Предполагаемому преступнику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские раскрыли мошенническую схему с вакцинацией от коронавируса. Аферистов нашли после того, как мужчина сообщил, что пытался купить справку об отрицательном ПЦР-тесте в Telegram-канале, перевёл деньги, а ему не ответили. Проверка привела к безработному 36-летнему петербуржцу, в квартире у которого обнаружили печати медучреждений, врачей и юрлиц, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации от COVID-19 c QR-кодами, заключения и диагностические карты.