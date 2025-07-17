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17 июля 2025 в 11:36

Кальмары в хлопьях: кринжовый рецепт для тех, кто любит хруст

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите попробовать кальмаров по‑новому? Откажитесь от скучных колец — пожарьте кальмаров кусочками в хрустящей панировке из хлопьев. Закуска получается с нежной серединкой и золотистой корочкой, вкусная как горячей, так и остывшей. Подавайте с любым соусом — от шрирача до чесночного.

Совет: не бойтесь экспериментировать с остротой — убавьте или добавьте красный перец по вкусу.

Ингредиенты

  • Кальмары очищенные — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 60 г
  • Паприка — 0,5 ч. л.
  • Красный перец (по желанию) — 0,5 ч. л.
  • Мука — 45 г
  • Панировочные хлопья — 100 г
  • Соль и черный перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Как приготовить кальмаров в панировке на сковороде

  1. В миске взбейте яйцо с молоком, добавьте паприку, красный и черный перец, соль.
  2. Всыпьте муку и размешайте до однородности без комков.
  3. Кальмары нарежьте квадратами.
  4. Каждый кусочек обмакните в тесто, затем обваляйте в панировочных хлопьях.
  5. Разогрейте масло на сильном огне и обжаривайте кальмары партиями до золотистой корочки.
  6. Готовые кусочки выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло.

Попробуйте этот простой и эффектный рецепт — ваши гости точно оценят оригинальную подачу и яркий вкус.

Каждый из нас помнит это неповторимый вкус детсадовских обедов. Особенно запомнились мне эти нежные мясные шарики с рисом, которые мы ласково называли ежиками.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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