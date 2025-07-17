Кальмары в хлопьях: кринжовый рецепт для тех, кто любит хруст

Кальмары в хлопьях: кринжовый рецепт для тех, кто любит хруст

Хотите попробовать кальмаров по‑новому? Откажитесь от скучных колец — пожарьте кальмаров кусочками в хрустящей панировке из хлопьев. Закуска получается с нежной серединкой и золотистой корочкой, вкусная как горячей, так и остывшей. Подавайте с любым соусом — от шрирача до чесночного.

Совет: не бойтесь экспериментировать с остротой — убавьте или добавьте красный перец по вкусу.

Ингредиенты

Кальмары очищенные — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 60 г

Паприка — 0,5 ч. л.

Красный перец (по желанию) — 0,5 ч. л.

Мука — 45 г

Панировочные хлопья — 100 г

Соль и черный перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Как приготовить кальмаров в панировке на сковороде

В миске взбейте яйцо с молоком, добавьте паприку, красный и черный перец, соль. Всыпьте муку и размешайте до однородности без комков. Кальмары нарежьте квадратами. Каждый кусочек обмакните в тесто, затем обваляйте в панировочных хлопьях. Разогрейте масло на сильном огне и обжаривайте кальмары партиями до золотистой корочки. Готовые кусочки выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло.

Попробуйте этот простой и эффектный рецепт — ваши гости точно оценят оригинальную подачу и яркий вкус.

Каждый из нас помнит это неповторимый вкус детсадовских обедов. Особенно запомнились мне эти нежные мясные шарики с рисом, которые мы ласково называли ежиками.