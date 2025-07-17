Кальмары в хлопьях: кринжовый рецепт для тех, кто любит хруст

Хотите попробовать кальмаров по‑новому? Откажитесь от скучных колец — пожарьте кальмаров кусочками в хрустящей панировке из хлопьев. Закуска получается с нежной серединкой и золотистой корочкой, вкусная как горячей, так и остывшей. Подавайте с любым соусом — от шрирача до чесночного.
Совет: не бойтесь экспериментировать с остротой — убавьте или добавьте красный перец по вкусу.
Ингредиенты
- Кальмары очищенные — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 60 г
- Паприка — 0,5 ч. л.
- Красный перец (по желанию) — 0,5 ч. л.
- Мука — 45 г
- Панировочные хлопья — 100 г
- Соль и черный перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Как приготовить кальмаров в панировке на сковороде
- В миске взбейте яйцо с молоком, добавьте паприку, красный и черный перец, соль.
- Всыпьте муку и размешайте до однородности без комков.
- Кальмары нарежьте квадратами.
- Каждый кусочек обмакните в тесто, затем обваляйте в панировочных хлопьях.
- Разогрейте масло на сильном огне и обжаривайте кальмары партиями до золотистой корочки.
- Готовые кусочки выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло.
Попробуйте этот простой и эффектный рецепт — ваши гости точно оценят оригинальную подачу и яркий вкус.
Каждый из нас помнит это неповторимый вкус детсадовских обедов. Особенно запомнились мне эти нежные мясные шарики с рисом, которые мы ласково называли ежиками.