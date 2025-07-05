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05 июля 2025 в 12:08

Ежики из детства: ностальгия на тарелке — едим и наслаждаемся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждый из нас помнит это неповторимый вкус детсадовских обедов. Особенно запомнились мне эти нежные мясные шарики с рисом, которые мы ласково называли ежиками.

Спустя годы я воссоздала тот самый рецепт, который радует и детей, и взрослых. Это блюдо не просто еда, а кусочек теплых воспоминаний, которыми теперь можно насладиться дома.

Ингредиенты

  • Говяжий фарш — 500 г
  • Рис круглозерный — 100 г
  • Лук — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Для соуса: мука — 20 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 50 г

Смешиваем фарш с отварным рисом, яйцом и пассерованным луком. Формируем шарики, обжариваем до румяной корочки. Готовим молочный соус: муку обжариваем с маслом, разводим молоком. Заливаем ежики соусом и запекаем 15 минут. Подаем с картофельным пюре — и вот он, вкус детства!

Лето — самое время для легких и ярких закусок! Этот рецепт джардиньеры станет фаворитом на вашем столе — сочная, пряная и отлично хранится.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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