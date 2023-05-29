«Калашников» разработает новый пулемет в интересах Минобороны Президент «Калашникова» Лушников рассказал о разработке нового пулемета в интересах МО РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «Калашников» работает над созданием нового ручного пулемета, который будет разработан в соответствии с потребностями Министерства обороны России, передает ТАСС со ссылкой на президента концерна Алана Лушникова. По его словам, проект находится в высокой стадии разработки и после прохождения государственных испытаний будет официально представлен.

Работа ведется. Ведется соответствующая опытно-конструкторская работа в интересах Минобороны. Она находится в очень высокой стадии. По результатам госиспытаний мы обязательно это представим, — заявил Лушников.

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