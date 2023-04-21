В России показали костюм-невидимку для снайперов В России представили невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Москве на II специализированной выставке «Экипировка» представили невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-производителя «Альфа К» Виктора Константинопольского. Он отметил, что данная разработка может скрыть не только стрелка, но и технику в дневное и ночное время суток.

На данной выставке мы представили новейшую технологию — металлизация ткани, которая позволяет создать «костюм-невидимку», мы его назвали «Богомол-Z». Он впервые представляется в этом году, и его особенность — работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора, — сказал собеседник.

Константинопольский добавил, что преимуществом костюма является вес от 1 до 3 килограммов, а также почти полное отсутствие шуршания ткани. Новейшая разработка все еще совершенствуется, однако уже проходит тестирование Минобороны России.

Ранее на выставке представили противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое может глушить применяемые в зоне СВО квадрокоптеры типа Mavic, FPV и Autel.