Какие симптомы ОРВИ и гриппа наблюдаются у детей

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По данным Роспотребнадзора, с 4 по 10 декабря в России «отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% по сравнению с прошлой неделей».

На фоне сезонного роста случаев ОРВИ в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что московские школьники массово болеют гриппом и скрытной пневмонией. По данным Telegram-канала Mash, «большинство мест в больницах занято детьми именно с такими диагнозами».

Сообщения о массовом заболевании московских школьников пневмонией не соответствуют действительности, сообщил столичный департамент здравоохранения. По данным ведомства, количество случаев не превышает показателей прошлого сезона, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей не фиксируется, тяжелые пациенты встречаются нечасто.

Как проявляются симптомы гриппа и ОРВИ — в инфографике NEWS.ru.