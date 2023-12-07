В Роспотребнадзоре рассказали о новых рисках для здоровья россиян Попова: рост гриппа и ковида несет дополнительные риски

В России впервые за последние три года происходит одновременный подъем заболеваемости гриппом и COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это несет дополнительные риски.

Впервые за последние три года в РФ идет объединение подъема гриппа и ковида, это несет дополнительные риски, — приводит ее слова агентство.

Ранее Попова сообщила, что в России удалось предотвратить распространение микоплазменной инфекции. Она уточнила, что первый случай заражения был зафиксирован в стране в конце сентября. К середине ноября ситуация практически сошла на нет. Встречающиеся случаи заражения единичные.

До этого в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что количество заболевших COVID-19 в стране за последнюю неделю увеличилось на 22,8%. Рост отмечается в 73 субъектах. При этом выздоровели 69 636 человек. Это на 27,1% больше, чем на предыдущей неделе.

По словам врача-инфекциониста доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Ивана Коновалова, человек, заболевший гриппом или ОРВИ, фактически перестает быть заразным через 5–7 дней после появления первых симптомов. Как отметил врач, несильные кашель и насморк, которые могут сохраниться после этого периода, являются остаточными симптомами, неопасными для окружающих.