Кадыров предложил «сажать пожизненно» сотрудников СМИ-иноагентов

Сотрудники и представители СМИ-иноагентов должны нести уголовную ответственность за свою деятельность или быть высланы за пределы России, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Их работу он назвал «предательством» и «изменой родине», передаёт РИА Новости по итогам пресс-конференции главы региона.

Если моё мнение хотите знать, этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары, — сказал Кадыров, отвечая на вопрос, какую ответственность должны нести за свою деятельность представители признанных иноагентами СМИ.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента), объяснив это тем, что организация размещала в Сети информацию, направленную на оправдание деятельности экстремистских и террористических организаций. Кроме того, РКН потребовал от социальных сетей удалить аккаунты правозащитного проекта.

Ранее на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в России доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения мягче. Он напомнил журналисту, что закон об иноагентах придумали именно в США, где за такую деятельность предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, Россия не запрещает деятельность СМИ-иноагентов, а их доля относительно невелика — 74 организации из 200 тысяч зарегистрированных НКО — примерно такой же процент, как и в США.