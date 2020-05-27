Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком

https://static.news.ru/photo/2f35a02c-a02e-11ea-a8de-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о своей болезни и заявил, что абсолютно здоров. Ранее в некоторых СМИ появилась информации о госпитализации политика с подозрением на коронавирус.

Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек, — сообщил он в прямом эфире, который проводил в Instagram директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

Как писал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно принадлежащий Кадырову, вылетел в Москву из чеченской столицы.

Источники «Интерфакса» сообщили, что у главы региона подозревают коронавирус. По некоторым данным, у политика повреждено около 50% лёгких.