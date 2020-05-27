Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о своей болезни и заявил, что абсолютно здоров. Ранее в некоторых СМИ появилась информации о госпитализации политика с подозрением на коронавирус.
Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек, — сообщил он в прямом эфире, который проводил в Instagram директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.
Как писал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно принадлежащий Кадырову, вылетел в Москву из чеченской столицы.
Источники «Интерфакса» сообщили, что у главы региона подозревают коронавирус. По некоторым данным, у политика повреждено около 50% лёгких.
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