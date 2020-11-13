Кабмин утвердил правила финансирования проектов по охране Байкала

https://static.news.ru/photo/efdfc194-2653-11eb-8849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на реализацию проектов по охране озера Байкал.

Работа по охране озера Байкал и защите прилегающей территории от негативного воздействия техногенных и природных факторов будет продолжена. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении правительства.

Ранее подобные правила были прописаны в федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал», срок которой истекает в 2020 году. Новые правила по охране природы байкала прописаны в госпрограмме «Охрана окружающей среды».

Выделенные регионам средства можно будет направлять на ликвидацию загрязнений, строительство очистных сооружений, создание объектов инженерной защиты и др.

Ранее NEWS.ru писал, что голливудский актёр Стивен Сигал, являющийся также членом политсовета партии «За правду», намерен защитить озеро Байкал от загрязнений. Актёр и общественный деятель уже объяснял свой интерес к проблеме загрязнения Байкала. Сигал подчёркивал, что с детства старался участвовать в борьбе за сохранение окружающей среды. А Байкал, по его словам, тем более важен, что обеспечивает водой всю Землю.