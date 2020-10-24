Кабмин изменил правила присвоения инвалидности детям с фенилкетонурией

https://static.news.ru/photo/50b8cb78-15d3-11eb-aa4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всем детям, страдающим фенилкетонурией, инвалидность будет устанавливаться до достижения 18 лет. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В кабмине пояснили, что ранее статус «ребёнок-инвалид» присваивался до совершеннолетия только детям с тяжёлой формой этого заболевания. При лёгкой форме он устанавливался до 14 лет, после чего необходимо было его подтверждать, проходя медицинское освидетельствование.

Подход к присвоению инвалидности решено было пересмотреть в связи с тем, что в период с 14 до 18 лет у страдающих фенилкетонурией часто наблюдается ухудшение здоровья и развитие осложнение. В связи с этим дети нуждаются в большем внимании медиков и усиленной социальной поддержке.

Фенилкетонурия является генетическим заболеванием. Оно связано с нарушением выработки аминокислот и может приводить к поражению центральной нервной системы. В России в 2019 году это заболевание было выявлено более чем у тысячи детей, сообщается на сайте кабмина..

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве назвали главные причины, по которым дети становятся инвалидами. В основном, к этому приводят психические расстройства и расстройства поведения. В пятёрку наиболее распространённых причин инвалидизации детей попали также болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ и болезни уха и сосцевидного отростка.