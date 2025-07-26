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26 июля 2025 в 07:38

Кабачковый рулет без жарки: полезно и вкусно — легкий рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Недавно я попробовала очень простой и полезный рецепт рулета из кабачков с грибами, который готовится без жарки. Это отличное блюдо для детского и диетического питания, которое понравится всей семье.

Ингредиенты для теста

  • Молодые кабачки (цукини) — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Пшеничная мука — 1 стакан
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Масло для смазывания

В оригинале был лук, я его не добавляла — по желанию можете использовать.

Начинка

  • Шампиньоны (свежие — 300–400 г или пачка замороженных)
  • Сливки — 150–200 мл (лучше 10% жирности)
  • Сыр — 100 г
  • Лук — 1-2 шт. (по желанию)
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты. Если используете замороженные грибы, дождитесь полного выпаривания жидкости на сковороде, затем добавьте сливки, посолите и тушите до готовности. Лук можно приготовить отдельно и смешать с грибами. Свежие грибы промойте, нарежьте, обжарьте с луком, добавьте сливки и тушите до мягкости.
  2. Натрите сыр на средней тёрке.
  3. Для теста кабачки очистите от кожуры и удалите семена (если кабачок не молодой), натрите на крупной тёрке. Добавьте яйца, соль, разрыхлитель и муку, хорошо перемешайте. Если используете лук, измельчите его и добавьте в тесто.
  4. Взбейте яичные белки в крепкую пену и аккуратно вмешайте в кабачковую смесь.
  5. Противень смажьте маслом, застелите бумагой для выпекания и тоже смажьте её. Вылейте тесто, разровняйте.
  6. Выпекайте в разогретой духовке при 180–190 °C около 20–25 минут до золотистой корочки.
  7. Готовый корж аккуратно переложите на рабочую поверхность, снимите бумагу, равномерно распределите грибную начинку и посыпьте сыром.
  8. Сверните рулет ещё тёплым. Сыр внутри расплавится, а рулет будет легко нарезаться.

Этот рулет из кабачков отлично подходит для лёгкого обеда или ужина. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде — особенно удобно охлаждённым, когда он хорошо режется на порционные кусочки. Рецепт прост, а результат порадует всех, кто следит за здоровьем и питанием.

Устала думать, что приготовить на ужин? Этот нежный подлив с курицей и грибами станет вашим любимым рецептом! Просто, быстро и безумно вкусно — проверено на моей семье.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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