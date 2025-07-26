Кабачковый рулет без жарки: полезно и вкусно — легкий рецепт

Недавно я попробовала очень простой и полезный рецепт рулета из кабачков с грибами, который готовится без жарки. Это отличное блюдо для детского и диетического питания, которое понравится всей семье.

Ингредиенты для теста

Молодые кабачки (цукини) — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Пшеничная мука — 1 стакан

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Масло для смазывания

В оригинале был лук, я его не добавляла — по желанию можете использовать.

Начинка

Шампиньоны (свежие — 300–400 г или пачка замороженных)

Сливки — 150–200 мл (лучше 10% жирности)

Сыр — 100 г

Лук — 1-2 шт. (по желанию)

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Если используете замороженные грибы, дождитесь полного выпаривания жидкости на сковороде, затем добавьте сливки, посолите и тушите до готовности. Лук можно приготовить отдельно и смешать с грибами. Свежие грибы промойте, нарежьте, обжарьте с луком, добавьте сливки и тушите до мягкости. Натрите сыр на средней тёрке. Для теста кабачки очистите от кожуры и удалите семена (если кабачок не молодой), натрите на крупной тёрке. Добавьте яйца, соль, разрыхлитель и муку, хорошо перемешайте. Если используете лук, измельчите его и добавьте в тесто. Взбейте яичные белки в крепкую пену и аккуратно вмешайте в кабачковую смесь. Противень смажьте маслом, застелите бумагой для выпекания и тоже смажьте её. Вылейте тесто, разровняйте. Выпекайте в разогретой духовке при 180–190 °C около 20–25 минут до золотистой корочки. Готовый корж аккуратно переложите на рабочую поверхность, снимите бумагу, равномерно распределите грибную начинку и посыпьте сыром. Сверните рулет ещё тёплым. Сыр внутри расплавится, а рулет будет легко нарезаться.

Этот рулет из кабачков отлично подходит для лёгкого обеда или ужина. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде — особенно удобно охлаждённым, когда он хорошо режется на порционные кусочки. Рецепт прост, а результат порадует всех, кто следит за здоровьем и питанием.

Устала думать, что приготовить на ужин? Этот нежный подлив с курицей и грибами станет вашим любимым рецептом! Просто, быстро и безумно вкусно — проверено на моей семье.