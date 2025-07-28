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28 июля 2025 в 06:30

Кабачковые стейки с фаршем, грибами и сыром! Это невероятно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые стейки с фаршем, грибами и сыром! Это невероятно вкусно и просто! Эти сочные биточки с ароматной начинкой из фарша и грибов под золотистой сырной корочкой станут настоящим украшением вашего стола. Идеальное сочетание нежных овощей, пикантного мяса и расплавленного сыра делает это блюдо беспроигрышным вариантом как для будничного ужина, так и для праздничного меню.

Ингредиенты (на 3-4 порции)

  • Кабачки — 2 шт. (средние)
  • Фарш из индейки — 450 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте кабачки кружками толщиной 1,5 см и аккуратно удалите сердцевину, оставив бортики. Обжарьте кружки на разогретой сковороде с двух сторон до появления золотистой корочки. Отдельно обжарьте фарш с нарезанными грибами, добавив сушеный чеснок, паприку, соль и перец по вкусу.
  2. Полученную начинку выложите в углубления кабачков, сверху разместите кружочки помидоров. Смажьте сметаной и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 15 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет аппетитный золотистый оттенок.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

кабачки
фарш
сыр
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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