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01 августа 2025 в 12:00

Кабачковая икра «Пальчики оближешь» — вкусная зимняя заготовка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая икра «Пальчики оближешь» — вкусная зимняя заготовка! Эта ароматная икра из кабачков с ярким вкусом свежих овощей станет королевой ваших закромов. Насыщенная, в меру острая, с идеальным балансом кислинки и сладости — съедается моментально!

Ингредиенты

  • Кабачки молодые — 2 кг
  • Болгарский перец — 600 г (5–6 шт.)
  • Лук репчатый — 350 г
  • Морковь — 280 г
  • Томаты — 2 кг
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Перец острый — 1 шт. (по желанию)
  • Масло подсолнечное — 150 мл
  • Сахар — 200 г
  • Соль — 2 ст. л. с горкой
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Перец душистый горошком — 5–7 шт.

Приготовление

  1. Очищенные кабачки нарежьте аккуратными кубиками 1×1 см. Остальные овощи (перец, лук, морковь, томаты, чеснок) пропустите через мясорубку или измельчите блендером. В глубокой кастрюле соедините овощное пюре с маслом, сахаром, солью и специями. Доведите до кипения на среднем огне.
  2. Добавьте кабачки, уменьшите огонь до минимума и томите под крышкой 50 минут, периодически помешивая. За пять минут до готовности влейте уксус, попробуйте на соль — при необходимости добавьте ещё. Горячую икру разложите по стерильным банкам, закатайте и переверните до остывания.

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кабачки
овощи
закрутки
домашние заготовки
соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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