Кабачковая икра «Пальчики оближешь» — вкусная зимняя заготовка! Эта ароматная икра из кабачков с ярким вкусом свежих овощей станет королевой ваших закромов. Насыщенная, в меру острая, с идеальным балансом кислинки и сладости — съедается моментально!

Ингредиенты

Кабачки молодые — 2 кг

Болгарский перец — 600 г (5–6 шт.)

Лук репчатый — 350 г

Морковь — 280 г

Томаты — 2 кг

Чеснок — 5 зубчиков

Перец острый — 1 шт. (по желанию)

Масло подсолнечное — 150 мл

Сахар — 200 г

Соль — 2 ст. л. с горкой

Уксус 9% — 100 мл

Перец душистый горошком — 5–7 шт.

Приготовление

Очищенные кабачки нарежьте аккуратными кубиками 1×1 см. Остальные овощи (перец, лук, морковь, томаты, чеснок) пропустите через мясорубку или измельчите блендером. В глубокой кастрюле соедините овощное пюре с маслом, сахаром, солью и специями. Доведите до кипения на среднем огне. Добавьте кабачки, уменьшите огонь до минимума и томите под крышкой 50 минут, периодически помешивая. За пять минут до готовности влейте уксус, попробуйте на соль — при необходимости добавьте ещё. Горячую икру разложите по стерильным банкам, закатайте и переверните до остывания.

Ранее мы делились рецептом хрустящих корнишонов в маринаде — классика заготовок! Простая закатка.