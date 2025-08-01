Кабачковая икра «Пальчики оближешь» — вкусная зимняя заготовка! Эта ароматная икра из кабачков с ярким вкусом свежих овощей станет королевой ваших закромов. Насыщенная, в меру острая, с идеальным балансом кислинки и сладости — съедается моментально!
Ингредиенты
- Кабачки молодые — 2 кг
- Болгарский перец — 600 г (5–6 шт.)
- Лук репчатый — 350 г
- Морковь — 280 г
- Томаты — 2 кг
- Чеснок — 5 зубчиков
- Перец острый — 1 шт. (по желанию)
- Масло подсолнечное — 150 мл
- Сахар — 200 г
- Соль — 2 ст. л. с горкой
- Уксус 9% — 100 мл
- Перец душистый горошком — 5–7 шт.
Приготовление
- Очищенные кабачки нарежьте аккуратными кубиками 1×1 см. Остальные овощи (перец, лук, морковь, томаты, чеснок) пропустите через мясорубку или измельчите блендером. В глубокой кастрюле соедините овощное пюре с маслом, сахаром, солью и специями. Доведите до кипения на среднем огне.
- Добавьте кабачки, уменьшите огонь до минимума и томите под крышкой 50 минут, периодически помешивая. За пять минут до готовности влейте уксус, попробуйте на соль — при необходимости добавьте ещё. Горячую икру разложите по стерильным банкам, закатайте и переверните до остывания.
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