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08 июля 2025 в 11:13

Из творога на скорую руку! Пеку «Вишневый восторг» — обалденная вкуснятина!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим творожный пирог с вишней — нежность и кислинка в каждом кусочке! Этот пирог — идеальный баланс нежного творожного теста и сочной вишни с приятной кислинкой. Готовится проще простого, а исчезает со стола мгновенно!

Готовим вместе.

Смешайте 200 г творога с 100 г сахара, добавьте 2 яйца и 100 г растопленного сливочного масла. Всыпьте постепенно 200 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя — тесто должно получиться мягким, как густая сметана.

Вишню (300 г) промойте, обсушите. Если используете замороженную — разморозьте и слейте сок. Тесто выложите в форму, сверху распределите ягоды, слегка «утопив» их в тесто.

Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме — так пирог не развалится при нарезке.

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рецепты
творог
вишня
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
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