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Экс-доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко, может вернуться в петербургское СИЗО «Кресты» из московской психиатрической клиники.

Возможно, Олега Валерьевича доставят из столицы в Петербург в течение ближайших двух недель, но это зависит от окончания следственных действий, — заявил «Интерфаксу Северо-Запад» его адвокат Александр Почуев.

Он рассказал, что в рамках уголовного дела было проведено более 20 экспертиз. Адвокат подчеркнул, что в марте дело может быть передано в суд с обвинительным заключением.

Ранее эксперты Центра психиатрии имени Сербского признали Олега Соколова вменяемым. Психиатры опровергли доводы защиты 63-летнего историка об убийстве в состоянии аффекта. Также они не нашли признаков влияния полнолуния на психику историка.

Как сообщала «Фонтанка», эксперты не подтвердили, что Соколов убил свою возлюбленную во сне. По версии следствия, он пытался её задушить, а потом выстрелил из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17.

Как писал NEWS.ru, защита Соколова намерена добиться проведения фармакологической экспертизы. По словам адвоката Александра Почуева, эксперты должны проверить версию о медикаментозной агрессии историка, который принял ряд лекарств накануне трагедии.

8 ноября 2019 года спасатели вытащили из реки Мойки в Петербурге историка Олега Соколова. При себе у него был рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже в квартире Соколова нашли расчленённое женское тело.