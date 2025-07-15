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15 июля 2025 в 18:00

Испанский омлет с картошкой, сыром и колбасой — радуем всю семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Испанский омлет Tortilla De Patatas — классика мировой кухни. Это сытное и простое блюдо идеально подойдет для завтрака, обеда или ужина. Его можно подавать как горячим, так и холодным. Сегодня приготовим вариант в духовке с картофелем, сладким перцем, луком, сыром и колбасой.

Ингредиенты

  • Яйца — 8 шт.
  • Картофель — 500 г
  • Сметана — 200–250 г
  • Колбаса — 200 г
  • Сыр — 150 г
  • Сладкий перец — 1–2 шт. (по желанию)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Растительное масло — 1–2 ст. л. (по необходимости)
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте картофель кружочками толщиной около 0,5 см.
  2. Отварите картофель в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности.
  3. Натрите сыр. Нарежьте колбасу, сладкий перец, лук и чеснок небольшими кусочками.
  4. Обжарьте перец, лук и чеснок на сильном огне 5–7 минут до мягкости.
  5. Соедините картофель, овощи и колбасу, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте.
  6. Выложите начинку в форму, смазанную маслом (около 28 см в диаметре).
  7. В миске смешайте яйца, сметану, половину сыра, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  8. Влейте яично-сметанную смесь в форму с начинкой.
  9. Посыпьте сверху оставшимся сыром.
  10. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до золотистой корочки.

Испанский омлет готов — подавайте его теплым или холодным. Это отличный способ разнообразить домашнее меню и быстро накормить семью вкусным и сытным блюдом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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