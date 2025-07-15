Испанский омлет с картошкой, сыром и колбасой — радуем всю семью

Испанский омлет с картошкой, сыром и колбасой — радуем всю семью

Испанский омлет Tortilla De Patatas — классика мировой кухни. Это сытное и простое блюдо идеально подойдет для завтрака, обеда или ужина. Его можно подавать как горячим, так и холодным. Сегодня приготовим вариант в духовке с картофелем, сладким перцем, луком, сыром и колбасой.

Ингредиенты

Яйца — 8 шт.

Картофель — 500 г

Сметана — 200–250 г

Колбаса — 200 г

Сыр — 150 г

Сладкий перец — 1–2 шт. (по желанию)

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Растительное масло — 1–2 ст. л. (по необходимости)

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Нарежьте картофель кружочками толщиной около 0,5 см. Отварите картофель в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности. Натрите сыр. Нарежьте колбасу, сладкий перец, лук и чеснок небольшими кусочками. Обжарьте перец, лук и чеснок на сильном огне 5–7 минут до мягкости. Соедините картофель, овощи и колбасу, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте. Выложите начинку в форму, смазанную маслом (около 28 см в диаметре). В миске смешайте яйца, сметану, половину сыра, соль и перец. Хорошо перемешайте. Влейте яично-сметанную смесь в форму с начинкой. Посыпьте сверху оставшимся сыром. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до золотистой корочки.

Испанский омлет готов — подавайте его теплым или холодным. Это отличный способ разнообразить домашнее меню и быстро накормить семью вкусным и сытным блюдом.

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