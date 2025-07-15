Испанский омлет с картошкой, сыром и колбасой — радуем всю семью

Испанский омлет Tortilla De Patatas — классика мировой кухни. Это сытное и простое блюдо идеально подойдет для завтрака, обеда или ужина. Его можно подавать как горячим, так и холодным. Сегодня приготовим вариант в духовке с картофелем, сладким перцем, луком, сыром и колбасой.
Ингредиенты
- Яйца — 8 шт.
- Картофель — 500 г
- Сметана — 200–250 г
- Колбаса — 200 г
- Сыр — 150 г
- Сладкий перец — 1–2 шт. (по желанию)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Растительное масло — 1–2 ст. л. (по необходимости)
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Нарежьте картофель кружочками толщиной около 0,5 см.
- Отварите картофель в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности.
- Натрите сыр. Нарежьте колбасу, сладкий перец, лук и чеснок небольшими кусочками.
- Обжарьте перец, лук и чеснок на сильном огне 5–7 минут до мягкости.
- Соедините картофель, овощи и колбасу, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте.
- Выложите начинку в форму, смазанную маслом (около 28 см в диаметре).
- В миске смешайте яйца, сметану, половину сыра, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Влейте яично-сметанную смесь в форму с начинкой.
- Посыпьте сверху оставшимся сыром.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до золотистой корочки.
Испанский омлет готов — подавайте его теплым или холодным. Это отличный способ разнообразить домашнее меню и быстро накормить семью вкусным и сытным блюдом.
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