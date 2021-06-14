Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Инвалидам в России разрешат получать второе высшее образование бесплатно. Об этом пишут «Известия».
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram
Яндекс.Дзен
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
YouTube
В Госдуме отказались рассматривать вопрос о включении в календарь прививок вакцины от COVID-19. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.
Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок, — цитирует политика агентство.
Идея включения вакцинации от COVID-19 в календарь прививок...
Инвалиды могут получить второе высшее образование бесплатно