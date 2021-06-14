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Инвалиды могут получить второе высшее образование бесплатно

10:18, 15 июня 2021
Фото: pixabay.com

Инвалидам в России разрешат получать второе высшее образование бесплатно. Об этом пишут «Известия».

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