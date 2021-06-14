Инвалиды могут получить второе высшее образование бесплатно

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Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Госдуме отказались рассматривать вопрос о включении в календарь прививок вакцины от COVID-19. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.

Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок, — цитирует политика агентство. Идея включения вакцинации от COVID-19 в календарь прививок...