Врач рассказала, как сэкономить время и деньги на лечении

https://static.news.ru/photo/a6a7c09e-7140-11ea-8bcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сэкономить время на лечение, можно обратиться в платную клинику. Однако, чтобы сэкономить ещё и деньги, есть смысл записаться на диспансеризацию. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

Как пояснила эксперт, граждане РФ проходят диспансеризацию бесплатно, пользуясь полисом ОМС.

Один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, ежегодно в возрасте 40 лет и старше. Некоторые категории граждан имеют право проходить диспансеризацию ежегодно независимо от возраста, — рассказала она.

По мнению Юлии Ткаченко, диспансеризация может выявить заболевания на ранней стадии, когда их лечение обойдётся дешевле и пройдёт быстрее.

Ранее стало известно, что число смертей в России за 2020 год выросло на 18%.