Врач рассказала, как сэкономить время и деньги на лечении

Чтобы сэкономить время на лечение, можно обратиться в платную клинику. Однако, чтобы сэкономить ещё и деньги, есть смысл записаться на диспансеризацию. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
Как
Один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, ежегодно в возрасте 40 лет и старше. Некоторые категории граждан имеют право проходить диспансеризацию ежегодно независимо от возраста, — рассказала она.
По мнению Юлии Ткаченко, диспансеризация может выявить заболевания на ранней стадии, когда их лечение обойдётся дешевле и пройдёт быстрее.
Ранее стало известно, что число смертей в России за 2020 год выросло на 18%.