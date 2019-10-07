https://static.news.ru/photo/3a53de08-e8e4-11e9-b225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Иностранные студенты могут получить право устраиваться на работу в России без трудового патента. Необходимые для этого поправки в законодательство подготовила группа сенаторов и депутатов.

Документ может быть внесён в Госдуму в ближайшие дни, рассказал в интервью «Парламентской газете» один из авторов инициативы вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Сенатор пояснил, что по нынешним нормам иностранный студент может подрабатывать в России без спецразрешений только в двух случаях: в период летних каникул, либо на предприятиях, созданных самими вузами. Поправки расширят возможность трудоустройства. Если их одобрят, то вузу будет достаточно уведомить Минтруд о том, что студент работает в свободное от учёбы время в условиях неполного рабочего дня.

Другими поправками мы предлагаем уравнять таких студентов с россиянами в плане размера подоходного налога — для граждан России он составляет 13%, а для иностранцев, работающих в нашей стране, он установлен на уровне 20%, — рассказал Ильяс Умаханов.

Он отметил, что подобная практика применяется в ряде других стран.

Ранее, как писал News.ru, независимые эксперты оценили планы перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России. По их мнению, отечественная экономика пока не готова к этому.