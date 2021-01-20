«Инициатива ради прибыли»: Зотов о предложении снизить размер багажа на 20%

https://static.news.ru/photo/06bde8c0-5bc2-11eb-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение «Аэрофлота» по снижению размеров провозимого авиапассажирами багажа на 20% нацелено на увеличение прибыли компании. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал председатель Общероссийского объединения пассажиров и представитель Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов.

Данное предложение вносится для того, чтобы в это сложное время авиакомпания могла заработать на людях. Это происходит для того, чтобы большее количество людей, приходя на посадку, получали комментарий от компании, что им нужно доплатить. Конечно, снижение на 20% — это очень существенное снижение, и безусловно эта мера предлагается в интересах авиакомпании и её прибыли, — считает эксперт.

По его мнению, принятие такой инициативы приведёт к возникновению множества конфликтных ситуаций. Зотов сообщил, что данное предложение «Аэрофлота» вероятнее всего принято не будет.

По нашей информации, и Министерство транспорта, и Росавиация оценивают данную инициативу негативно и не планируют её поддерживать, — заявил специалист.

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