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Политика ценообразования в российской строительной отрасли не является объективной. Очень большой диапазон цен по регионам, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в стране необходимо вводить международные стандарты.

Моё личное мнение — надо переходить на международные стандарты ценообразования. Понятно, что это нельзя сделать завтра или за один год, надо всё делать постепенно <...> Цена должна быть объективной, — цитирует чиновника «Парламентская газета».

Он также прокомментировал ипотечную ставку в России. По его словам, 9% — это преступление. Хуснуллин считает, что национальный проект «Жильё и городская среда» не получится реализовать без снижения процентов по ипотеке. Также Хуснуллин отметил высокие перспективы сельской ипотечной программы.

В паспорте нацпроекта указано, что в 2020 году ставка по кредиту на жильё снизится до 8,7%, в 2021 году — до 8,5%. При этом планируется, что в этот период будет заключено порядка 2,3 млн кредитных договоров — в два раза больше, чем сейчас.

Как писал NEWS.ru, ранее директор АНО АПИ Вячеслав Борисов заявил, что программа «Дальневосточная ипотека» сделает регион более привлекательным для крупных застройщиков и будет способствовать увеличению объёмов ввода и, как следствие, развитию конкуренции.