Хрустящая чимичанга с курицей. Обалденная вкуснятина на ужин или перекус!

Чимичанга с курицей — хрустящее удовольствие по-мексикански! Если вы любите мексиканскую кухню, но еще не пробовали чимичангу — самое время это исправить! Это блюдо представляет собой хрустящее жареное буррито с сочной начинкой — в нашем случае с ароматной курицей, овощами и расплавленным сыром. Готовится оно просто, а результат получается настолько вкусным, что чимичанга может стать вашим новым любимым блюдом для семейных ужинов или встреч с друзьями.

Начните с приготовления курицы. Грудку отварите в воде с луком, чесноком, тимьяном, горошинами перца и кориандром до готовности (около 20 минут). Затем мясо нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна. Для начинки обжарьте лук до прозрачности, добавьте измельченный чеснок, нарезанные помидоры и острый перец. Тушите около 5 минут, затем добавьте курицу, паприку, соль и черный перец по вкусу. Потушите еще пару минут — начинка готова!

Теперь соберем чимичанги. На каждую тортилью выложите ломтик сыра, затем 2–3 столовые ложки начинки. Аккуратно заверните, подгибая края, чтобы начинка не выпадала при жарке. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте чимичанги по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими, можно с гуакамоле, сметаной или сальсой.

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