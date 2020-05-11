Губернатор Подмосковья сообщил о продлении ограничительных мер

https://static.news.ru/photo/0175d116-93b8-11ea-a016-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: andreyvorobiev/instagram.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе экономики будут действовать в регионе ещё одну неделю.

В Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника, — написал Воробьёв в Instagram.

По его словам, региональные власти решили взять паузу, чтобы увидеть положительную динамику, а также тщательнее подготовиться к открытию предприятий. Кроме того, в Подмосковье свободны пока 38,5% коек. Эксперты считают, что можно снимать ограничения, когда освободится 50% коек, то есть больше половины жителей выздоровеет.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, действующие в Свердловской области ограничения в связи с распространением коронавируcа будут продлены до 18 мая.