Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с Днём Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветеранов с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.
Воробьёв отметил, что Подмосковье является особенной землёй, где не раз решалась судьба страны и исход Великой Отечественной войны.
Подмосковье — последний рубеж на пути к столице. И здесь буквально каждый город хранит память о той жестокой войне, — отметил губернатор в своём аккаунте во «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что в каждой семье есть свои герои. Ведь каждый четвёртый житель Подмосковья, включая стариков и почти ещё детей, ушёл на фронт. В настоящее время в Московской области проживает 3047 ветеранов и фронтовиков.
Я хотел бы поклониться каждому. Сейчас нашим героям далеко за 90. И пусть здоровье уже не то, они продолжают нас поддерживать, наставлять и помогать, — сказал Воробьёв.
Ранее NEWS.ru писал, что активисты движения «Волонтёры Победы» поздравили с праздником более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Они постарались сделать всё возможное, чтобы те, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, смогли почувствовать атмосферу праздника.
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