Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с Днём Победы

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Активисты движения «Волонтёры Победы» поздравили с праздником более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Они постарались сделать всё возможное, чтобы те, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, смогли почувствовать атмосферу праздника.

Пожилых людей поздравляли по телефону, доставляли им открытки, а также проводили концерты под окнами домов, где живут участники боевых действий. В этом году в связи с коронавирусом поздравить ветеранов в...