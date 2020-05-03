Грузчики аэропорта рассказали, как сберечь багаж при перелёте

https://static.news.ru/photo/096f7aac-8d1e-11ea-a45a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работающие в аэропорту грузчики рассказали, как уберечь багаж от порчи при перелёте. Они советуют на стойке регистрации попросить наклеить на чемодан бирку «стекло» или «хрупкий багаж».

Грузчики признаются, что к таким чемоданам они относятся особенно внимательно и бережно, ​ сообщает Express. У этого лайфхака есть и ещё одно преимущество: такие сумки отправляют в багажный отсек последними. Это значит, что при разгрузке в пункте прилета они первыми появляются на ленте.

Случаи повреждения содержимого багажа и самих чемоданов в аэропортах не редки. От этого не спасают даже обёртывания плёнкой, в Сети легко можно найти видео, как грузчики с силой швыряют чемоданы. Ранее NEWS.ru рассказывал, как во время одной из таких перебросок багажа погибли две кошки.