Грузчики аэропорта рассказали, как сберечь багаж при перелёте

Работающие в аэропорту грузчики рассказали, как уберечь багаж от порчи при перелёте. Они советуют на стойке регистрации попросить наклеить на чемодан бирку «стекло» или «хрупкий багаж».
Грузчики признаются, что к таким чемоданам они относятся особенно внимательно и бережно,
Случаи повреждения содержимого багажа и самих чемоданов в аэропортах не редки. От этого не спасают даже обёртывания плёнкой, в Сети легко можно найти видео, как грузчики с силой швыряют чемоданы. Ранее NEWS.ru рассказывал, как во время одной из таких перебросок багажа погибли две кошки.
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