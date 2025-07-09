Гренки с чесноком и зеленью за 10 минут! Хоть к супу, хоть к пиву — вкусно

Гренки с чесноком и зеленью за 10 минут! Хоть к супу, хоть к пиву — вкусно

Гренки с чесноком и зеленью за 10 минут! Хоть к супу, хоть к пиву — вкусно и просто. Это простой и быстрый способ приготовить ароматную закуску, которая идеально дополнит любой обед или ужин. Хрустящая корочка и насыщенный чесночный вкус в сочетании с зеленью делают эти гренки универсальным лакомством.

Ингредиенты

Чеснок — 5 зубчика

Зелень — 5 стеблей

Пармезан — 20 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Бородинский хлеб или батон — 150 г

Соль, перец — по вкусу

Сливочное масло — 3 ч. л.

Приготовление

Нарежьте хлеб на кусочки размером примерно 3 на 2 см. Натрите чеснок на тёрке, мелко порежьте зелень, натрите пармезан. Соедините чеснок, зелень, соль, сыр, перец и мягкое масло, тщательно перемешайте до равномерного распределения ароматов. Обмажьте каждый кусочек хлеба чесночной смесью, чтобы он полностью пропитался. Выложите подготовленные кусочки на противень или форму для запекания. Поставьте в предварительно разогретую до 200 °C духовку и выпекайте до появления хрустящей золотистой корочки — обычно это занимает около 10–15 минут.

Подавайте их с любимыми соусами, салатами или супами.

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