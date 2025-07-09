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09 июля 2025 в 05:15

Гренки с чесноком и зеленью за 10 минут! Хоть к супу, хоть к пиву — вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гренки с чесноком и зеленью за 10 минут! Хоть к супу, хоть к пиву — вкусно и просто. Это простой и быстрый способ приготовить ароматную закуску, которая идеально дополнит любой обед или ужин. Хрустящая корочка и насыщенный чесночный вкус в сочетании с зеленью делают эти гренки универсальным лакомством.

Ингредиенты

  • Чеснок — 5 зубчика
  • Зелень — 5 стеблей
  • Пармезан — 20 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Бородинский хлеб или батон — 150 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сливочное масло — 3 ч. л.

Приготовление

  1. Нарежьте хлеб на кусочки размером примерно 3 на 2 см. Натрите чеснок на тёрке, мелко порежьте зелень, натрите пармезан. Соедините чеснок, зелень, соль, сыр, перец и мягкое масло, тщательно перемешайте до равномерного распределения ароматов. Обмажьте каждый кусочек хлеба чесночной смесью, чтобы он полностью пропитался.
  2. Выложите подготовленные кусочки на противень или форму для запекания. Поставьте в предварительно разогретую до 200 °C духовку и выпекайте до появления хрустящей золотистой корочки — обычно это занимает около 10–15 минут.

Подавайте их с любимыми соусами, салатами или супами.

Ранее мы готовили гренки в яйце «Босячки» с ветчиной и сыром! Быстрый завтрак или перекус.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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