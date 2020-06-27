Греф ответил на высказывания Михалкова в «Бесогоне»

https://static.news.ru/photo/e2bb56e0-b9cf-11ea-92c5-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал высказывания режиссёра Никиты Михалкова в авторской программе «Бесогон». Он сообщил, что сказанное режиссёром — это «манипуляция», а слова, приведённые в выпуске, вырваны из контекста.

Мне удивительно, что Никита Сергеевич, великий профессионал, не посмотрел ту запись и выдернул цитату либо понимал, что это не моё выступление, а провокация модератора панельной сессии. Тогда это манипуляция, и я не понимаю её цели, — привели слова Германа Грефа в ТАСС.

Речь идёт о видеозаписи сессии на Питерском форуме. В записи Герман Греф заявляет, что «как только все люди поймут основу своего "я", самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело», и другие высказывания.

Глава Сбербанка пояснил, что выступал на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2012 году в качестве модератора и специально провоцировал дискуссионную панель.

Это была моя провокация панели, я действовал как модератор. И реплику, призванную оживить разговор, вырвали из контекста и преподнесли как мою точку зрения, что, конечно же, абсолютно некорректно, — объяснил Герман Греф.

Он отметил, что сессия была посвящена вовлечению граждан в модель управления и важности мнения россиян в управлении государством.

Закрывая панель, я выступал от своего лица и сказал, что у нас нет никакого иного пути, кроме смены управленческой модели и вовлечения граждан в процесс управления. И власть должна чутко прислушиваться к людям, — сообщил глава Сбербанка.

Герман Греф подчеркнул, что никогда «не видел в глаза» программу цифрового образования, о которой говорит Никита Михалков в своей передаче. По словам режиссёра, эта программа направлена на уничтожение экзаменов, печатных книг, учебников и дипломов.

Отмечается, что выпуск передачи «Бесогон» с этой информацией был снят с эфира 2 мая 2020 года, однако передача успела выйти на телеканале «Россия 24» днём ранее, 1 мая.

NEWS.ru писал, что телеканал «Россия 24» не планирует отказываться от передачи «Бесогон ТВ». Программа «Бесогон ТВ» начала выходить на круглосуточном новостном канале ВГТРК в 2014 году, выпуски дважды снимали с эфира до инцидента в мае 2020-го.