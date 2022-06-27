Граждане США стали разочаровываться в своей стране CBS: более 80% американцев считают, что ситуация в США ухудшается

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Подавляющее большинство граждан США (81%) на фоне решения Верховного суда (ВС) отменить федеральные гарантии прав на проведение абортов убеждены, что ситуация в стране ухудшается, свидетельствуют данные, обнародованные телеканалом CBS. Опрос был проведен 24–25 июня среди совершеннолетних граждан. В нем участвовал 1591 респондент, погрешность составила 3%.

Согласно результатам опроса, 47% опрошенных считают, что дела в стране идут «очень плохо», 34% ответили, что ситуация развивается «относительно плохо». За «относительно хорошо» высказались лишь 16%, остальные 3% уверены, что в стране все «очень хорошо».

По результатам прошлого подобного опроса, проводившегося с 22 по 24 июня среди 2265 взрослых граждан, число считавших, что ситуация в стране «хорошая», было свыше 22%. Иначе считали 75%, 3% не определились со своей позицией.

Телеканал объясняет такое изменение общественного мнения решением ВС США отменить федеральные гарантии прав на аборты, вызвавшим серьезное возмущение сторонников Демократической партии.

Тот факт, что демократы особенно не одобряют это решение, привел к тому, что они стали более критически относиться к тому, как идут дела в стране в более широком смысле. А это, в свою очередь, привело к еще большему снижению показателя. Сегодня только 19% американцев считают, что дела в стране идут хорошо, — говорится в сообщении.

Ранее телекомпания NBC опубликовала результаты опроса общественного мнения относительно политики администрации президента США Джо Байдена. Согласно результатам исследования, менее половины американцев положительно оценивают проводимую Белым домом и его главой политику в условиях возросшей напряжённости между Россией и Украиной, 52% сообщили, что не одобряют политику президента США по вопросу российско-украинского конфликта.