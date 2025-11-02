Говядина по-осеннему с тыквой: шикарный рецепт на 1 противне, все готовится само — нужно только смешать с панировкой

Говядина по-осеннему с тыквой: шикарный рецепт на 1 противне, все готовится само — нужно только смешать с панировкой

Говядина по-осеннему с тыквой: шикарный рецепт на 1 противне, все готовится само — нужно только смешать с панировкой. Осень — время уютных ужинов и насыщенных вкусов. Приготовьте говядину с тыквой — блюдо, в котором нежная сладость тыквы идеально дополняет сочность мяса. Простота приготовления и яркий аромат сделают это блюдо вашим осенним фаворитом. Минимум усилий — и на столе появляется горячее, от которого все будут в восторге!

Ингредиенты: тыква — 400 г, говядина — 500 г, пшеничная мука — 60 г, растительное масло — 60 мл, розмарин — 1 веточка, корица — 2 палочки, чеснок — 1 зубчик, сухой чесночный порошок — по вкусу, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, свежий базилик — 1 веточка, красный чили‑перец — 1 шт.

Как приготовить:

Начните с подготовки продуктов: тыкву очистите и нарежьте крупными кубиками, говядину — порционными кусочками. В миске смешайте муку, соль, перец, сухой чеснок и немного растительного масла — этой смесью обваляйте мясо. На противень, смазанный маслом, выложите говядину, вокруг разложите тыкву. Между кусочками разместите розмарин, палочки корицы, нарезанный чили и ломтики свежего чеснока. Сбрызните оставшимся маслом, прикройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу, перемешайте ингредиенты и запекайте ещё 15–20 минут до румяной корочки. Перед подачей украсьте свежим базиликом — и наслаждайтесь теплым ароматным ужином!

Раннее мы делились рецептом, если надоел плов и гуляш. Готовим дымляму — проще некуда: закинул в казан и отдыхай.