Готовим бутерброды с яйцом и сыром в духовке — вкусовой взрыв во рту

Готовим бутерброды с яйцом и сыром в духовке — вкусовой взрыв во рту

Бутерброды с яйцом и сыром в духовке — идеальный быстрый завтрак или перекус, к которому хочется возвращаться снова и снова. Они получаются сытными, ароматными и очень простыми в приготовлении. А главное — вы легко можете менять вкус, подбирая разные сорта сыра и добавки.

Выбор сыра сильно влияет на итог: для нежности подойдёт классический полутвердый сыр, если хочется яркости — выбирайте чеддер или выдержанный твёрдый сыр. А если в холодильнике остались разные кусочки, смешайте их — так будет ещё интереснее.

Свежий зелёный лук и сочные помидоры придают начинке свежесть и дополнительную сочность. Готовьте сразу на всю семью — получается и вкусно, и удобно. Такой рецепт отлично подойдёт и для ужина, когда не хочется долго стоять у плиты.

Ингредиенты (на 5 порций)

Батон — 5 кусочков (около 125 г каждый)

Полутвердый сыр — 170 г

Яйцо — 1 большое (65–67 г)

Помидор — 1 шт.

Зелёный лук — 10 г

Соль — щепотка

Смесь перцев — щепотка

Как приготовить горячие бутерброды с яйцом и сыром в духовке

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты. Размер батона и количество порций можно варьировать по желанию.

Шаг 2

Натрите сыр на крупной тёрке. Можно использовать один сорт или смесь остатков сыра. Чеддер, гауда или классический твёрдый сыр дают отличный вкус. Если используете готовый тёртый сыр, процесс пойдёт ещё быстрее.

Шаг 3

Мелко нарежьте зелёный лук и помидоры кубиком. Чтобы начинка не была слишком жидкой, удалите часть семян из помидора. Можно заменить обычный помидор на черри — они более плотные и сладкие.

Шаг 4

В миске смешайте сыр, помидор и яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. По желанию добавьте щепотку орегано или чесночного порошка — это придаст начинке дополнительный аромат.

Шаг 5

Тщательно перемешайте сырную начинку.

Шаг 6

Разогрейте духовку до 180 °C заранее — это важно, чтобы батон не пересох и начинка быстро схватилась.

Шаг 7

Выложите начинку на ломтики батона, равномерно распределяя её ложкой и немного вдавливая в хлеб. Застелите противень пергаментом для удобства.

Шаг 8

Запекайте бутерброды около 10 минут. Если духовка была хорошо разогрета, этого времени хватит, чтобы сыр расплавился, начинка запеклась, а батон стал хрустящим.

Этот простой и вкусный рецепт горячих бутербродов с яйцом и сыром легко адаптируется под любой вкус и помогает быстро приготовить сытный завтрак или перекус. Попробуйте — понравится всей семье.

Когда я была маленькой, бабушка часто удивляла нас этой необычной начинкой для блинов. Казалось бы, всего два ингредиента, а получается что-то невероятно вкусное!