Госзащиту могут распространить на любых сотрудников МВД, Росгвардии и СВР

https://static.news.ru/photo/e7df13ee-53ff-11eb-b828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект о возможности распространения мер госзащиты на любых сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) внесли в Государственную думу.

Соответствующий документ внесли главы думских комитетов Александр Хинштейн и Василий Пискарёв. В настоящее время на меры госзащиты (в них также включено обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом лице) могут рассчитывать лишь сотрудники указанных органов, задействованные в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо непосредственно принимающих участие в борьбе с вооружённой преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях.

Как считают авторы законопроекта, из-за этого формируются неравные условия в сравнении с сотрудниками других аналогичных органов, имеющими право на госзащиту без дополнительных условий. Так, согласно закону «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», меры госзащиты сегодня предоставляются судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК РФ и др.

Как писал NEWS.ru, ранее главы комитетов Госдумы по информполитике, образованию и безопасности Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов и Василий Пискарёв представили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предлагает предоставить преимущество при зачислении в профильные вузы детям сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии.