В Госдуме предложили облегчить поступление в вузы для детей полицейских

https://static.news.ru/photo/d10b5798-3ed5-11eb-a69f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Главы комитетов Госдумы по информполитике, образованию и безопасности Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов и Василий Пискарёв представили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предлагает предоставить преимущество при зачислении в профильные вузы детям сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии.

Документ размещён в базе данных Госдумы. В пояснительных материалах говорится, что правом приоритетного поступления в вузы должны пользоваться дети полицейских и росгвардейцев, стаж службы которых превышает 20 лет. Льготу также предлагается распространить на детей уволенных со службы сотрудников, которые проработали в соответствующих ведомствах 20 лет и более.

В настоящий момент правом преимущественного поступления в вузы, согласно закону «Об образовании», пользуются только дети военнослужащих, не относящихся к войскам национальной гвардии. По мнению авторов законопроекта, такая ситуация создаёт правовой дисбаланс, который особенно сказывается на росгвардейцах.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил прописать в законе «О полиции» обеспечение сотрудников правоохранительных органов мобильными средствами видеофиксации, а также право проводить непрерывную видеозапись общения с гражданами, передавал NEWS.ru.