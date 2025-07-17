Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 21:00

Гости наяривают, а догадаться никто не может. Обалденный салат «Гурман»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Гурман» — ваш секретный кулинарный козырь! Этот салат — настоящая магия вкуса, где каждый ингредиент играет свою партию. Сочетание нежнейшего копченого мяса, хрустящих овощей и пикантных ноток маринада создает взрыв эмоций! Гости будут ломать голову — что же такого особенного в этом, казалось бы, простом блюде?

400 г копченой утки (можно заменить куриной грудкой или говядиной) нарезаем тонкими ломтиками. 2 свежих огурца режем соломкой, 1 сладкий перец — тонкими полосками. 200 г пекинской капусты шинкуем, слегка перетирая с солью. Маринуем 1 красную луковицу, нарезанную полукольцами, в смеси 1 ст. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. сахара — это уберет горечь.

Готовим «коронный» соус: смешиваем 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. меда, сок половины лимона, соль и черный перец по вкусу.

Собираем салат слоями: капуста + огурцы + перец + маринованный лук + мясо. Поливаем соусом только перед подачей! Сверху украшаем горстью обжаренных кедровых орешков и веточками кинзы.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

салаты
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван лучший регион России для охоты за арбузами
ПВО сбила 24 украинских дрона за три часа над российскими регионами
В Котельниках девушка "выбросила" своего бывшего на помойку
Стало известно, сколько Польша собирается потратить на закупку оружия
Инициатор налоговой проверки Бони объяснил, что не знал о ее помощи на СВО
В Перу жена нашла необычный способ попрощаться с умершим мужем
В Армении стартовала процедура национализации «Электросетей»
Вэнс выступил за освобождение американцев от оплаты помощи для Украины
Орбан раскрыл, что способно остановить конфликт на Украине
Захарова предложила послать немецких политиков за милитаристскую риторику
Пластиковые окна и дизайн интерьера: как окна влияют на атмосферу дома?
Стало известно, как Ефремов простился с Александром Миттой
В США неожиданно уволили прокурора по делу Эпштейна и Пи Дидди
Американский политолог раскрыл, как Путин обхитрит Трампа
Раскрыто число россиян, готовых к отношениям с фанатами аниме
В Китае объяснили, почему Путин игнорирует угрозы Трампа
В Польше объяснили, зачем Запад пытается сдерживать Россию
Украинцы начали открытую борьбу против принудительной мобилизации
В Госдуме указали на опыт погрязшей в агрессии и мигрантах Европы
«Ответ будет ядерным»: НАТО готовит нападение на Калининградскую область
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.