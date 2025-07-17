Гости наяривают, а догадаться никто не может. Обалденный салат «Гурман»

Гости наяривают, а догадаться никто не может. Обалденный салат «Гурман»

Салат «Гурман» — ваш секретный кулинарный козырь! Этот салат — настоящая магия вкуса, где каждый ингредиент играет свою партию. Сочетание нежнейшего копченого мяса, хрустящих овощей и пикантных ноток маринада создает взрыв эмоций! Гости будут ломать голову — что же такого особенного в этом, казалось бы, простом блюде?

400 г копченой утки (можно заменить куриной грудкой или говядиной) нарезаем тонкими ломтиками. 2 свежих огурца режем соломкой, 1 сладкий перец — тонкими полосками. 200 г пекинской капусты шинкуем, слегка перетирая с солью. Маринуем 1 красную луковицу, нарезанную полукольцами, в смеси 1 ст. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. сахара — это уберет горечь.

Готовим «коронный» соус: смешиваем 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. меда, сок половины лимона, соль и черный перец по вкусу.

Собираем салат слоями: капуста + огурцы + перец + маринованный лук + мясо. Поливаем соусом только перед подачей! Сверху украшаем горстью обжаренных кедровых орешков и веточками кинзы.

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