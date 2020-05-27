Госдума хочет исключить из перечня нарушений тишины детский плач

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Законопроект, закрепляющий понятие нарушения тишины в многоквартирном доме, внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России».

Отмечается, что законопроект закрепляет солидарную ответственность собственника квартиры за нарушение тишины в ночное время, требований пожарной безопасности и санитарных норм. При этом нарушением тишины в ночное время предлагается считать звуки, источник которых находится в помещении, но сами они слышны или ощущаются за его пределами.

При этом звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека, источниками нарушения тишины считаться не будут. К таковым депутаты причислили детский плач и звуки шагов, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, рестораны и стройки могут нести административную ответственность за ночной шум. Это произойдёт в случае принятия инициативы Совфеда ввести санкции в КоАП. Кафе и рестораны, считают инициаторы, могут нарушать права граждан на ночной отдых не меньше беспокойных соседей.