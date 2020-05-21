Рестораны и стройки начнут наказывать за ночной шум

https://static.news.ru/photo/454ccfde-9b15-11ea-9452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Рестораны и стройки могут нести административную ответственность за ночной шум. Это произойдёт в случае принятия инициативы Совфеда ввести санкции в КоАП.

Нововведение содержится в предложениях комитета Совета Федерации по конституционному законодательству в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях. Санкция предусматривает возможность составлять протоколы полицейскими, пишет РИА Новости.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях до этого содержал статью о шумных соседях. Но кафе и рестораны, считают инициаторы, могут нарушать права граждан на ночной отдых не меньше беспокойных соседей. Привлечь за это должностных лиц проект нового КоАП не позволял, поэтому сейчас вносится данное предложение.

Важно, чтобы именно полицейские пресекали данное нарушение. У них есть полномочия, которых нет у муниципальных служащих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума будет обсуждать законопроект, касающийся введения единых федеральных штрафов для шумных соседей. Заниматься составлением актов нарушений тишины обяжут управляющие компании (УК), поскольку вызовы полиции не дают должного эффекта и у полицейских нет возможности замерять уровень шума.