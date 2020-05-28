Город-бордель растерял всех клиентов из-за пандемии коронавируса

Самый крупный бордель во всём мире Даулатдия лишился всех клиентов из-за пандемии коронавируса. Решение о закрытии публичных домов приняли власти Бангладеша.
Такие ограничения привели к потере дохода у полутора тысяч проституток. Теперь девушки столкнулись с нехваткой еды. У многих из них есть дети,
Одна из работниц заявила, что ежедневно зарабатывала около $60, а остальное передавала владельцам.
Теперь же все зависит от Бога, — сказала она.
До начала пандемии коронавируса девушки стояли в узких переулках и предлагали себя клиентам. Мужчины проходили мимо и выбирали себе женщин. После завершения переговоров клиенты проходили с проституткой в комнату. Оплата за один сеанс составляла приблизительно $20.
NEWS.ru информировал ранее, что пенсионерка организовала сеть борделей в Новосибирске.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен