Город-бордель растерял всех клиентов из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/9ba66396-a0e1-11ea-8fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miro May/Global Look Press

Самый крупный бордель во всём мире Даулатдия лишился всех клиентов из-за пандемии коронавируса. Решение о закрытии публичных домов приняли власти Бангладеша.

Такие ограничения привели к потере дохода у полутора тысяч проституток. Теперь девушки столкнулись с нехваткой еды. У многих из них есть дети, пишет телеканал «360».

Одна из работниц заявила, что ежедневно зарабатывала около $60, а остальное передавала владельцам.

Теперь же все зависит от Бога, — сказала она.

До начала пандемии коронавируса девушки стояли в узких переулках и предлагали себя клиентам. Мужчины проходили мимо и выбирали себе женщин. После завершения переговоров клиенты проходили с проституткой в комнату. Оплата за один сеанс составляла приблизительно $20.

NEWS.ru информировал ранее, что пенсионерка организовала сеть борделей в Новосибирске.