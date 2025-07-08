Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 21:16

Горбуша, от которой все балдеют — секрет в сырной шапке! Ужин за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горбуша на рисовой подушке — сытное чудо за 30 минут! Этот рецепт — мое спасение, когда хочется и вкусно, и полезно. Нежная рыба, рассыпчатый рис и хрустящая сырная корочка — сочетание, от которого все без ума!

Готовим вместе.

1 стакан риса отварите до полуготовности в подсоленной воде. Филе горбуши (500 г) нарежьте порционно, посолите, поперчите, сбрызните лимоном.

В форму выложите рис, сверху — рыбу. Залейте сливками (200 мл), смешанными с 1 яйцом и щепоткой мускатного ореха. Посыпьте 150 г тертого сыра.

Запекайте 25 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте постоять 5 минут — так рис пропитается сливочным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

горбуша
рыба
ужины
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске
Маск усомнился в доверии к Трампу
Названо число пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Курской области
Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня
Захарова рассказала, на что идет поставляемое Киеву западное оружие
Венгрия придумала план, как получить российскую нефть из Одессы
На Украине предположили, сколько еще будет продолжаться конфликт
Названо число погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года
Золотой батон, женитьба на официантке, гибель сына: как живет Янукович
ВСУ атаковали городской пляж в Курске
На Украине планируется смена послов в разных странах
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
На территории всей Украины объявили воздушную тревогу
Аэропорт Калуги временно перестал работать
Чем подкормить огурцы в июле: секреты щедрого урожая
«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО
Российские бойцы помогли эвакуироваться мирным жителям ДНР
Куценко проявил сочувствие к судьбе Ефремова
Трамп отреагировал на созданную Маском политическую партию
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.