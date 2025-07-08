Горбуша, от которой все балдеют — секрет в сырной шапке! Ужин за 30 минут

Горбуша, от которой все балдеют — секрет в сырной шапке! Ужин за 30 минут

Горбуша на рисовой подушке — сытное чудо за 30 минут! Этот рецепт — мое спасение, когда хочется и вкусно, и полезно. Нежная рыба, рассыпчатый рис и хрустящая сырная корочка — сочетание, от которого все без ума!

Готовим вместе.

1 стакан риса отварите до полуготовности в подсоленной воде. Филе горбуши (500 г) нарежьте порционно, посолите, поперчите, сбрызните лимоном.

В форму выложите рис, сверху — рыбу. Залейте сливками (200 мл), смешанными с 1 яйцом и щепоткой мускатного ореха. Посыпьте 150 г тертого сыра.

Запекайте 25 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте постоять 5 минут — так рис пропитается сливочным соусом.

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