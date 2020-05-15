Голикова представит в Совфеде доклад о ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3389fafa-968e-11ea-b561-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова выступит перед Советом Федерации 20 мая. Она расскажет о ситуации с коронавирусом и мерах противодействия его распространению.

Также на заседании планируется рассмотреть закон, который позволит без правки федерального бюджета оказывать гарантированную поддержку российским предприятиями связи. Документ позволит не вносить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы для оказания помощи.

Правительство рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом. По словам Голиковой, уровень смертельных случаев от COVID-19 в России в 7,6 ниже, чем в мире. Об этом писал NEWS.ru.