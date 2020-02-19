https://static.news.ru/photo/8f16d5cc-5314-11ea-bde3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главного врача Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Алексея Яковлева освободили от занимаемой должности.

Расторжение трудового договора состоялось по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса, — цитирует ТАСС сообщение источника в городском комитете по здравоохранению.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главврача будет Иван Федуняк.

Сам Яковлев заявил, что планирует сосредоточиться на обучении студентов. Он является завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии в СПбГУ.

… буду лучше учить своих студентов, чтобы они не совершали различных ошибок, — сказал Яковлев.

История началась после того, как жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина сбежала с коронавирусного карантина. Позже её вернули в Боткинскую больницу по решению Петроградского районного суда. Решение было вынесено по иску Главного государственного санитарного врача Петербурга. Сама девушка отметила, что не жалеет о своём побеге. За ней сбежали ещё трое госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая. Двое из них после этого сдались в руки врачей самостоятельно. Одного сбежавшего пациента сейчас разыскивают.

Как ранее писал NEWS.ru, за нарушение режима карантина виновного в этом деянии следует отправлять в СИЗО. С таким заявлением во вторник, 18 февраля, выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.