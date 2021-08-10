Главврача больницы во Владикавказе задержали после смерти пациентов

Сотрудники Следственного комитета задержали главного врача владикавказской больницы, в которой после поломки кислородной системы погибли пациенты. Об этом в местном СУ СК рассказали журналистам РИА Новости.

В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что следователи намерены в ближайшее время ходатайствовать в суде об аресте мужчины. Кроме того, СК оценит действие и бездействие должностных лиц, ответственных за произошедшее.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени. Позднее стало известно о смерти ещё двух пациентов.

Ранее прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств после ЧП в больнице Владикавказа. СК РФ возбудил уголовное дело.