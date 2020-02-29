https://static.news.ru/photo/766ec4a6-5aff-11ea-876f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

Главный врач станции скорой помощи в городе Березники Пермского края уволен после инцидента с пациентом, которого сотрудники оперативной бригады волокли к машине по асфальту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что дисциплинарное решение было принято по целому ряду обстоятельств.

О причинах увольнения будет сообщено позднее. Было несколько резонансных случаев, — цитирует ТАСС представителя краевого Минздрава.

Результаты проверки по последнему инциденту там обнародовать пока не стали.

Ранее, как писал NEWS.ru, в социальных сетях появилось видео, как фельдшеры скорой помощи тащат к машине мужчину, что вызывает возмущение очевидцев. На их вопрос, почему пациента волочат по земле, фельдшер ответил, что «носилки для больных, а не для этого».